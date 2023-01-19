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بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟

ماذا جاء في بيان الامن العام؟

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها ستتوقف، إعتباراً من 1/5/2023، عن منح جوازات السفر اللبنانية " أنموذج 2003 " للبنانيين المقيمين في الخارج غير المستحصلين سابقاً على جوازات سفر بيومترية، بالتالي يتوجب على هؤلاء اللبنانيين الذين يريدون الحصول على جوازات سفر بيومترية للمرة الأولى الحضور الى لبنان ومراجعة دائرة الجوازات اللبنانية لدى المديرية مباشرةً".