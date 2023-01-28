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أطلق النار على دوريات أمنية ... تاجر مخدرات في قبضة الجيش

امن وقضاء
2023-01-28 | 08:47
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أطلق النار على دوريات أمنية ... تاجر مخدرات في قبضة الجيش
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أطلق النار على دوريات أمنية ... تاجر مخدرات في قبضة الجيش
أوقفت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها قوة من الجيش اللبناني في منطقة رأس المال – الهرمل، المواطن (غ.م.) لقيادته سيارة من دون أوراق قانونية، ولكونه مطلوباً بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار على دوريات أمنية والتعدي على عناصرها، وتجارة المخدرات والتزوير.

وضُبط في حوزته سلاح حربي وأوراق ثبوتية مزورة، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 

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