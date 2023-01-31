نواب تكتل الاعتدال الوطني أكدوا لقائد الجيش وقوفهم إلى جانب المؤسسة العسكرية

أكد وفد من نواب تكتل الاعتدال الوطني وقوفه الدائم إلى جانب المؤسسة العسكرية، ودعمه المطلق لها في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، خلال زيارة لقائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة.