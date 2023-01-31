محكمة الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية شبارو تردّ طلب رد القاضية نازك الخطيب (صور)

ردّت محكمة الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو طلب رد القاضية نازك الخطيب المقدم من رئيس مصلحة تسجيل السيارات الموقوف بملف فساد النافعة ايمن عبد الغفور، بحسب معلومات للـLBCI.