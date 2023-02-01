محكمة التمييز الجزائية تردّ طلب النقض المقدم من سلوم بتحقيقات الخطيب

ماذا يعني هذا القرار؟

علمت الـLBCI أن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة ردّت طلب النقض المقدم من رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة بملف فساد النافعة هدى سلوم بتحقيقات القاضية نازك الخطيب.



وهذا القرار يعني أن محضر تحقيق الخطيب مع سلوم قانوني حتى ولو أعدّ من دون كاتب.