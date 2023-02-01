محافظ بيروت يطلب من المواطنين توخي الحذر وعدم الاقتراب من الكورنيش البحري لمدينة بيروت (صور)

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "بسبب تداعيات المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان والذي يحمل معه أمطاراً غزيرة تترافق مع رياحٍ قوية قد تصل الى سرعتها الى 85 كلم في الساعة وتشكل خطراً على السلامة العامة" .





وطلب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود من المواطنين الكرام التقيد بالارشادات الوقائية الصادرة عن المراجع المختصة. وعدم الاقتراب من الكورنيش البحري للعاصمة بيروت، أو محاولة الاقتراب من الشواطئ والممرات المؤدية اليها على طول امتدادها مع حدود مدينة بيروت ، وذلك بسبب ارتفاع موج البحر جراء العاصفة، حفاظا على سلامتهم.

وقام فوج حرس مدينة بيروت بتكليف من محافظ بيروت باخلاء الكورنيش البحري من الرواد والمارة حفاظاً على سلامتهم.