5 محاضر ضبط جنوباً في حق اصحاب مولدات ومعمل للالبان في صيدا

حصدت جولة لفرق مصلحة الاقتصاد اليوم على مستوى القرى في الجنوب تسطير 5 محاضر ضبط، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.وسطرت اربعة محاضر في حق اصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة في بلدات الغازية والصرفند والعباسية.وواحد نظم في حق معمل البان واجبان في صيدا بعد ان تبين من خلال نتيجة تحليل عينة لبنة بلدية بوجود مادة النشا.