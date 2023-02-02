تعميم صورة أم وابنها غادرا منزلهما في بلدة ددّه - الكورة ولم يعودا

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودين:



- نور الصباح أحمد الحسن (مواليد عام 1985، لبنانية)

- سامي أحمد الأيوبي (مواليد عام 2009، لبناني) وهو ابنها، اللذان غادرا بتاريخ 23-01-2023 منزلهما الكائن في بلدة ددّه - الكورة، ولم يعودا لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 423039 -06 أو 443889-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.