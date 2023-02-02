كريدية: عودة تدريجية لخدمة الانترنت في خلدة وخدمة الهاتف

أعلن المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية عبر "تويتر": "العودة التدريجية لخدمة الانترنت الى منطقة خلدة على ان تعود خدمة الهاتف غدا صباحا".