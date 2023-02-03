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لا تقتربوا من البحر خلال العواصف... هذه إرشادات الدفاع المدني

ذهبَ لإصطياد السمكَ في البحر... فاصطاده الموج!



لهذه البساطة خسر العسكري في الجيش اللبناني هادي دلي ابن الأربعين عامًا حياته...