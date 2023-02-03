يروّج المخدرات وبحقه ٧ ملاحقات قضائية إحداها تقضي بالحبس المؤبّد... هل نجحت عملية توقيفه؟

بعد توافر معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات ضمن مدينة بيروت وخارجها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، رصدته إحدى دوريات هذه المفرزة في محلة جادة بيار الجميل وأطبقت عليه وتمكنت من توقيفه، ويدعى: م. ز. (مواليد عام 1989، لبناني).



وضبطت بحوزته كمية من مادة الماريجوانا، كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /7/ ملاحقات قضائية بجرائم تجارة مخدرات، إحداها تقضي بالحبس المؤبد.



وأودع الموقوف مع المضبوطات فصيلة الأشرفية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.