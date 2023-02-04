الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قتلا مواطناً دهساً بسبب خلافات عائيلة وشعبة المعلومات تكشف هويتيهما وتوقفهما في بر الياس البقاعية

امن وقضاء
2023-02-04 | 03:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قتلا مواطناً دهساً بسبب خلافات عائيلة وشعبة المعلومات تكشف هويتيهما وتوقفهما في بر الياس البقاعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
قتلا مواطناً دهساً بسبب خلافات عائيلة وشعبة المعلومات تكشف هويتيهما وتوقفهما في بر الياس البقاعية

بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 29-1-2023، عُثِر على جثّة المدعو، (ت. ح. من مواليد عام ١٩٨٦، سوري) إلى جانب الطريق في بلدة مرج الزهور – حاصبيا.

بنتيجة المتابعة، تبين أن المجني عليه قد تعرّض لحادث صدم في أثناء قيادته دراجته الآليّة، ما أدّى الى وفاته.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد ملابسات حادث الصدم الذي أدى الى وفاة المذكور، وبخاصةٍ بعدما أثيرت شبهات أنّ الحادث مدبّر وليس قضاءً وقدراً.

ومن خلال التحريّات والاستقصاءات، اشتُبِهَ بآلية "بيك أب" لون أبيض على متنها مجهولان أقدما على صدمه والفرار الى جهةٍ مجهولة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، وفي خلال ساعات معدودة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَي المذكورَين ومكان وجودهما في بلدة بر الياس البقاعية، وهما كلٌّ من:

ع. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري
ع. ق. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)

وبالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيهما في بلدة بر الياس، بعد محاولتهما الفرار في أحد السّهول.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ جريمة قتل المدعو (ت. ح.) من خلال صدمه بالـ"بيك أب"، فاستدرجاه إلى مرج الزّهور حيث صدماه عمداً بسبب خلافات عائلية سابقة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته".
 
 
 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

امن وقضاء

قوى الأمن

لبنان

توقيف

القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-01-27

قوى الأمن: توقيف سارقين في الشويفات والأوزاعي

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-25

إطلاق برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الاسكوا.. شيا: لمساعدة الجنود فيما نلح على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-23

الحشيمي استنكر الاعتداء على الـLBCI ودعا القوى الأمنية الى توقيف الفاعلين

LBCI
امن وقضاء
2023-01-18

قوى الأمن: توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
13:42

القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟

LBCI
امن وقضاء
13:32

الـLBCI تنشر أسماء المضاربين على العملة وأسماء الغروبات التي ترفع سعر الدولار...

LBCI
امن وقضاء
13:30

لا تقتربوا من البحر خلال العواصف... هذه إرشادات الدفاع المدني

LBCI
امن وقضاء
12:26

يروّج المخدرات وبحقه ٧ ملاحقات قضائية إحداها تقضي بالحبس المؤبّد... هل نجحت عملية توقيفه؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-02-03

أنجلينا جولي والأيزيدية نادية مراد تزوران أهالي ضحايا داعش في العراق (فيديو وصور)

LBCI
أخبار دولية
2023-01-30

إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن السوري في انفجار عبوة ناسفة

LBCI
فنّ
08:09

محمد عطية وأحمد الشريف معاً لأول مرّة بعد ستار أكاديمي

LBCI
رياضة
07:35

المدافع الفرنسي رافايل فاران يعلن اعتزاله دوليًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:07

مواجهة لبنانية منتظرة بين الرياضي وبيروت في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
14:04

العراق بين السعودية وإيران وأميركا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

"خيمة لقمان".. مساحة حرّة لإحياء الذكرى الثانية من اغتيال المفكر لقمان سليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

86 عامًا على تأسيس "الكتائب"... ما الذي يجمع الشباب بالرعيل المخضرم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الجميّل في المؤتمر العام للكتائب: سنعطّل الإنتخابات إذا ما أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطّي سلاح حزب الله.

LBCI
أخبار دولية
13:45

ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

لانتخاب رئيس... طريق الـ 65 صوتا لم تعد سالكة

LBCI
امن وقضاء
13:42

القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

عينُ فرنسا على قطاع النقل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
13:20

سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة

LBCI
امن وقضاء
13:32

الـLBCI تنشر أسماء المضاربين على العملة وأسماء الغروبات التي ترفع سعر الدولار...

LBCI
أخبار لبنان
07:36

كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج.. الدفاع المدني ينتشل جثته ويحذّر

LBCI
حال الطقس
01:32

أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد في لبنان!

LBCI
منوعات
11:51

قتلها والدها لهذا السبب... جريمة الناشطة طيبة العلي تثير غضباً عارماً في العراق

LBCI
امن وقضاء
13:42

القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟

LBCI
أخبار سياسية
06:33

ميشال معوض خلال مؤتمر الكتائب: لن أقبل أن تتحول المعركة الرئاسية الى معركة شخص بل هي معركة مشروع وأنا بتصرّف هذا المشروع

LBCI
أخبار لبنان
15:24

جنبلاط: وجهان لعملة واحدة في المشروع الغربي الصهيوني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة