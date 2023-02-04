جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: ندعو كل من ارتضى ألا يتصرف كقاضٍ ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية إلى الاستقالة

في الوقفة الشهرية مع حلول الرابع من كل شهر عند تمثال المغترب، ذكّرت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت بقضيتها وعدم السماح بأيِّ تدخلات وضغوط للتأثير على عمل المحقق العدلي طارق البيطار.



ووصف الاهالي ما يقوم به وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بالألعاب الموصوفة، منتقدين إجراءات المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالرغم من تنحّيه عن الملف، داعين إياه الى الإستقالة.