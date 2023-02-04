تجمع أهالي ضحايا المرفأ للقاضي البيطار: إتقي الله بدمائنا وارحل

اعتصم تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت عند مدخل المرفأ، حيث عبّروا عن أسفهم للإنشقاق في الجسم القضائي وما وصفوه بالمسرحية القضائية، وأبطالُها القضاة سهيل عبود وغسان عويدات وطارق البيطار.



وطالب التجمع بإبعاد التجاذبات السياسية عن قضيتهم، كما أبدوا قلقهم من نزول بعض الأحزاب الى الشارع لتبنّي قضيتهم، رافضين هذا الأمر.

وختم برسالة للمحقق العدلي طارق البيطار جاء فيها: "منذ أكثر من سنة ونصف ونحن نناشدك إستدعاء الجميع بدون استثناء، من رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضائية، وقلنا لك لا تنحر قضيتنا بإستنسابيتك، وأنت اليوم وبعد سنة ونصف إستدعيت بعضهم وما زلت تغض الطرف عن البقية، وقضيتنا باتت في مهب رياح التسييس والطمس، فإتقي الله بدمائنا وارحل".