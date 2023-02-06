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LBCI
LBCI

توقف حركة السير على أوتوستراد الناعمة بسبب التدفق الكبير للمياه وسط الطريق

امن وقضاء
2023-02-06 | 01:00
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توقف حركة السير على أوتوستراد الناعمة بسبب التدفق الكبير للمياه وسط الطريق
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توقف حركة السير على أوتوستراد الناعمة بسبب التدفق الكبير للمياه وسط الطريق

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