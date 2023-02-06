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الجيش: 20 عنصرًا من فوج الهندسة إلى الجمهورية التركية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ

أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه الخاص على تويتر ان"الجيش سيرسل ٢٠ عنصرًا من فوج الهندسة إلى الجمهورية التركية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ".