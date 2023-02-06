الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان

امن وقضاء
2023-02-06 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان

مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي تعميمين الى المحافظين كافة.

وطلب مولوي في التعميم الاول، الايعاز بإعلان حالة طوارئ بلدي واستنفار كوادر البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان، وتقديم المساعدة اللازمة لمنع وقوع أي ضرر قد يهدد حياة المواطنين وسلامتهم.

أما التعميم الثاني فيتعلق بسوء الاحوال الجوية والعاصفة التي تضرب لبنان مطالباً بإجراء مسح والتأكد من ثبات وحسن تنفيذ الهياكل الحديدية المعدة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتأمين السلامة العامة.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

امن وقضاء

أخبار سياسية

مولوي

حالة طوارئ

إجراء مسح

الهزة الأرضية

لبنان

LBCI التالي
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
7 محاضر ضبط بأصحاب مولدات مخالفة في النبطية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:52

جراء الهزة الأرضية التي تأثر بها لبنان... إنهيار منزل في بلدة عين عطا

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-21

مولوي عرض مع شيخ الأزهر التحديات في لبنان وأوضاعه الاقتصادية

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-21

مولوي: سمعت من المسؤولين المصريين وقوفهم الى جانب لبنان ودعمهم المستمر له

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-19

مولوي التقى أبو الغيط في القاهرة: الجامعة العربية ستواصل القيام بدورها في مساعدة لبنان ودعمه ومواكبته لتجاوز التحديات الراهنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
08:49

المديرية العامة للأحوال الشخصية : لانجاز بيانات القيد العائلية والإفرادية وتنفيذ وثائق الوقوعات

LBCI
امن وقضاء
08:45

حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد سطرت محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات في عدد من بلدات قضاء مرجعيون

LBCI
امن وقضاء
08:06

المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة

LBCI
امن وقضاء
07:49

7 محاضر ضبط بأصحاب مولدات مخالفة في النبطية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:18

معلومات الـLBCI: الاجتماع الخماسي انتهى منذ نحو نصف ساعة اي تقريبا عند حوالي الساعة ٥:٤٥

LBCI
آخر الأخبار
11:44

وزارة الخارجية للـLBCI: اثنان من أبناء الجالية اللبنانية لا يزالان تحت الأنقاض في جنوب تركيا ولا اتصال معهما حتى الساعة والسفير اللبناني في تركيا يتابع الموضوع عن كثب

LBCI
منوعات
10:06

معمرة بولندية ناجية من محرقة الهولوكوست تدلي بشهادتها

LBCI
رياضة
2022-12-15

هل يختم ميسي مسيرته بالفوز في كأس العالم أم تكون من نصيب مبابي للمرة الثانية توالياً؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:34

اليكم تفاصيل بشأن الوفود المشاركة في اللقاء الخماسي حول لبنان…

LBCI
حال الطقس
08:15

الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟

LBCI
امن وقضاء
08:06

المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة

LBCI
أخبار لبنان
07:35

مكاري بعد جلسة الحكومة: سيكون هناك مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل ومبلغ مماثل للتربية

LBCI
أخبار لبنان
07:23

جعجع: نحن أمام مسرحية لحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:53

التردادت الزلزالية من الممكن أن تستمرّ من أسبوع الى 10 أيام.. ماذا قالت المتخصصّة بالجيوفيزاء لمى عيناتي للـLBCI؟

LBCI
أخبار دولية
06:43

مأساة ورعب في تركيا وسوريا اثر زلزال تأثر به لبنان وقبرص

LBCI
أخبار لبنان
04:41

وفد اللقاء الديمقراطي من دار الفتوى: الخارج ينتظر المسؤولية اللبنانية

LBCI
خبر كاذب
04:11

بعد البلبلة حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر... كتانة يوضح للـLBCI

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
20:33

هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية

LBCI
أخبار لبنان
06:13

وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء

LBCI
امن وقضاء
05:34

هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت

LBCI
اقتصاد
11:18

تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟

LBCI
امن وقضاء
02:10

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار سياسية
09:26

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار سياسية
13:28

الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟

LBCI
خبر كاذب
04:00

عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة