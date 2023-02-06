مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان

مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة



أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي تعميمين الى المحافظين كافة.



وطلب مولوي في التعميم الاول، الايعاز بإعلان حالة طوارئ بلدي واستنفار كوادر البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان، وتقديم المساعدة اللازمة لمنع وقوع أي ضرر قد يهدد حياة المواطنين وسلامتهم.



أما التعميم الثاني فيتعلق بسوء الاحوال الجوية والعاصفة التي تضرب لبنان مطالباً بإجراء مسح والتأكد من ثبات وحسن تنفيذ الهياكل الحديدية المعدة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتأمين السلامة العامة.