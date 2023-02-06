المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة

توجهت فرق وزارة الاشغال الى العاقورة التي هي شبه محاصرة جراء زحل تلة على الطريق وتعمل على تأمين طرق بديلة.وفي هذا الاطار، أعلن المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال طانيوس بولس أنهم متواجدين في موقع الانهيار ونتيجة الهزة الأرضية التي ضربت لبنان أمس حصل انهيار صخري كبير أدى الى سقوط الطريق.كما أعلن في حديث للـLBCI ان "معالجة هذه المشكلة تحتاج الى يومين أو ثلاثة".