فريق من المتخصصين يتوجه إلى تركيا لمساعدة السلطات التركية في عمليات البحث والانقاذ (فيديوهات)

ماذا في التفاصيل؟

توجه وفد من عناصر فرق الانقاذ اللبنانية المكلفة تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال، الى تركيا، لاتمام المهام الموكلة إليه، مستمعا الى توجيهات وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن فريقا من كوادره المختصين في عمليات البحث والانقاذ، غادر بعد ظهر اليوم الى تركيا، نظرا للحاجة وذلك ضمن الطاقم الذي أوفدته الحكومة اللبنانية للمشاركة في عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة من جراء الزلزال.









