تعذر التواصل مع اثنين من الجالية اللبنانية في تركيا

الخارجية: لا اتصال معهما حتى الساعة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين للـLBCI أن اثنين من أبناء الجالية اللبنانية تعذر التواصل معهما في جنوب تركيا، ولا معلومات عن وضعهما.



وشددت الوزارة على أن السفير اللبناني في تركيا يتابع الموضوع عن كثب.