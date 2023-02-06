من غازي عنتاب المنكوبة.. المواطن اللبناني عماد بزي يروي ما عاشه لحظة وقوع الزلزال

المواطن اللبناني عماد بزي يروي ما عاشه لحظة وقوع الزلزال

من غازي عنتاب المنكوبة، روى المواطن اللبناني عماد بزي للـLBCI ما عاشه لحظة وقوع الزلزال.