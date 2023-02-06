تصحيح - وزارة الخارجية تؤكد للـLBCI أن اثنين من أبناء الجالية اللبنانية تعذر التواصل معهما في جنوب تركيا ولا معلومات عن وضعهما والسفير اللبناني في تركيا يتابع الموضوع عن كثب

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