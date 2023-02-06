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رئيس بلدية العاقورة للـLBCI: سيتم اعادة فتح طريق العاقورة-قرطبا بعد اسبوع
امن وقضاء
2023-02-06 | 13:38
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رئيس بلدية العاقورة للـLBCI: سيتم اعادة فتح طريق العاقورة-قرطبا بعد اسبوع
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رئيس بلدية العاقورة للـLBCI: سيتم اعادة فتح طريق العاقورة-قرطبا بعد اسبوع
الهزة الارضية التي ضربت لبنان والطقس العاصف الذي يشهده، تسببا بإنهيار صخري كبير عند أحد مداخل بلدة العاقورة.
وأوضح رئيس بلدية العاقورة أسعد الهاشم أن الانهيار حصل على الطريق بين العاقورة وقرطبا، مطمئنا من أن الاضرار مادية.
وأكد الهاشم أن سيُعاود فتح الطريق الاسبوع المقبل.
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رئيس بلدية العاقورة
انهيار صخري
قرطبا
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