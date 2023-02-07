توقيف سارقَي أسلاك كهربائية عائدة لمضخة مياه تغذي زوطر الشرقية –النبطية ومحيطها

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة زوطر الشرقية –النبطية المواطنَين (م.س.) و(ه.أ.) لقيامهما بسرقة أسلاك كهربائية عائدة لمضخة المياه التي تغذي البلدة ومحيطها، وضبطت معهما كمية من الأسلاك المسروقة.