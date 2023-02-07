الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Kids Power
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سرق مزارات وصناديق صدقة في مناطق عدة فأوقفته مفرزة استقصاء بيروت بالجرم المشهود

امن وقضاء
2023-02-07 | 11:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرق مزارات وصناديق صدقة في مناطق عدة فأوقفته مفرزة استقصاء بيروت بالجرم المشهود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سرق مزارات وصناديق صدقة في مناطق عدة فأوقفته مفرزة استقصاء بيروت بالجرم المشهود
بناءً على اتّصال من غرفة العمليات إلى مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت والإبلاغ عن محاولة سرقة أحد المزارات في محلّة ساحة ساسين – الأشرفية، ومن خلال المتابعة الفوريّة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة من توقيف المشتبه فيه، بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة أغراض من المزار، وتبيّن انه يُدعى: ن. د. (من مواليد عام 1982، سوري) حسب أقواله.

وضُبِطَ بحوزته كميّة من حشيشة الكيف و"دفتر ورق لفّ سجائر"، وسُبحة صلاة كان قد سرقها من المزار المذكور.

واعترف ن.د. أنّه قام بعدّة سرقات لمزارات وصناديق صدقة من مناطق عدّة، منها في بيروت وبرج حمّود وسن الفيل وبرمّانا.

وسُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

امن وقضاء

سرقة

القوى الامنية

LBCI التالي
للتواصل مع سفارة لبنان في أنقرة في حالات الطوارىء، الإتصال على: 00905059214848 أو 00905386076547
إرشادات واجراءات يجب اتباعها لدى وقوع هزّة أرضية...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:06

الرأس المدبّر لمحاولة سرقة أحد المنازل في كفربعال في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
خبر كاذب
2023-02-06

بعد البلبلة حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر... كتانة يوضح للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-06

إلقاء القبض على عصابة سرقة كابلات في زوطر الشرقية

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-03

يعمل في كاراجات للحدادة والبويا بهدف السرقة ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يلقي القبض عليه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:10

توقيف سوري لقيامه بعدة سرقات وتهريبه شخصين عبر البحر (صور)

LBCI
امن وقضاء
07:20

اجتماع مجلس القضاء الاعلى لم يُعقد اليوم

LBCI
امن وقضاء
07:15

توقيف سارقَي أسلاك كهربائية عائدة لمضخة مياه تغذي زوطر الشرقية –النبطية ومحيطها

LBCI
امن وقضاء
06:52

"الريجي" ضبطت 400 صندوق سجائر مهربة

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:40

سوريا محرومة من المساعدات الدولية.. لماذا التمييز في المسائل الإنسانية؟

LBCI
أخبار لبنان
05:45

رسالة إلى منظمة الاونيسكو: لإدراج موقع جريمة 4 آب على قائمة التراث العالمي

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-29

رئيس البلدية: مدينة لفيف الأوكرانية محرومة من الكهرباء بنسبة 90 % بعد ضربات روسية

LBCI
منوعات
2023-02-03

قتلها والدها لهذا السبب... جريمة الناشطة طيبة العلي تثير غضباً عارماً في العراق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:16

من هو اللاعب الواريرز الذي سرق الاضواء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

هل سيستمر اضراب المصارف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في مرفأ بيروت... سفينة تحمل أكثر من ألفي طنّ من السولفات فهل من مخاوف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

زلزال تركيا جرس انذار...مباني لبنان مهترئة !

LBCI
أخبار دولية
13:59

اللبنانيون في تركيا وسوريا... منهم من تأكدت نجاتهم ومنهم من لم يعرف مصيرهم بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

ما الخطوات الواجب اتباعها في المستقبل لتجهيز المباني في لبنان لمقاومة الزلازل؟

LBCI
أخبار دولية
13:54

فرق الإنقاذ تبحث تحت الركام عن ناجين جراء الزلزال المدمّر..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

للبنان تاريخ مع الزلازل والهزات الارضية...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:34

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:35

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
اقتصاد
09:23

اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...

LBCI
آخر الأخبار
06:55

معلومات الـLBCI: فرق الانقاذ تمكنت من الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت انقاض احد الفنادق في انطاكية اضافة الى انتشال رابع كان عالقا في مكان آخر في انطاكية يُعمل على نقله إلى احدى المستشفيات

LBCI
آخر الأخبار
11:50

معلومات الـLBCI: جميع المسجلين لدى سفارة لبنان في أنقرة والذين فُقد الاتصال بهم سابقاً تم العثور عليهم في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين ومن بينهم ثلاثة اشخاص جرى تحديد مكانهم قبل ساعات

LBCI
أخبار لبنان
07:10

الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت أنقاض أحد الفنادق في انطاكية وانتشال رابع

LBCI
اقتصاد
06:20

جمعية المصارف عرضت مشاكلها أمام ميقاتي... فإلى متى يستمر الاضراب؟

LBCI
أخبار دولية
08:02

من بين المفقودين جراء الزلزال في تركيا وسوريا لبنانيون... ماذا عنهم؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة