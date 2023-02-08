موزّع مخدّرات وزوجته ومروّجان توقفتهم شعبة المعلومات بالجرم المشهود في النّاعمة

بيان صادر عن قوة الأمن الداخلي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ان معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شبكة بنقل المخدّرات المعدة للترويج من البقاع إلى بيروت، وتوزيعها على المروّجين.



وباشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف أفراد الشّبكة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّات موزّع ومروّجَين، وهم كلٌّ من:



س. ع. (من مواليد عام ١٩٦٥، لبناني، موزّع)

أ. ل. (من مواليد عام ١٩٧٦، لبناني، مروّج)

خ. ل. (من مواليد عام ١٩٦٩ لبناني، مروّج)



وبتاريخ 29-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد المذكورين في بلدة حارة النّاعمة، حيث نصبت كمينًا محكمًا وأوقفتهم جميعا بالجرم المشهود، في أثناء قيام الأول، الذي كان على متن سيارة رباعيّة الدّفع من نوع "جيب شيروكي" لون رصاصي، بتسليم المخدّرات للمروّجَين المذكورَين. كذلك، تم توقيف زوجة الاوّل، التي كانت برفقته، وتُدعى و. ع. (من مواليد عام ١٩٦٦، لبنانية).



وتم ضبط سيّارة الـ"جيب" وكميّة من المواد المخدّرة، وهي كالتالي:



- ٢١٤ ظرفاً من مادّة الكوكايين داخل حقيبة لون أسود.



- ١،8 كلغ. من مادّة حشيشة الكيف موضّبة في أكياس.



- مبالغ مالية وأجهزة خلوية.



وبالتحقيق مع الموقوفين، اعترف الأول انه يستلم كميّات من المخدّرات ويوزّعها على المروجين بعد أن يقوم بنقلها من البقاع إلى بيروت، على متن سيّارة الجيب، وأنّ الكميّة المضبوطة بحوزته كان قد استلمها بالتاريخ الذي تمّ فيه توقيفه. واعترف أنّ زوجته ترافقه في أثناء عمليات التّوزيع لإبعاد الشّبهات عنه. كما اعترف المروّجان بما نُسب إليهما لجهة قيامهما باستلام المخدّرات من الموزّع المذكور وترويجها على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن.



كذلك اعترفت زوجة الموقوف الأوّل بما نُسب إليها.



وتم حجز سيارة الجيب عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العملُ مستمراً لتوقيف باقي المتورطين".