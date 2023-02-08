معلومات للـLBCI: الرئيس السوري بشار الاسد يلتقي بعد قليل الوفد الوزاري اللبناني الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ويضمّ وزير الاشغال ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الزراعة ومستشارين ومسؤولين في الوزارات الأربع

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