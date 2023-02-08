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الدفاع المدني: مستمرون وعناصر الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت والصليب الأحمر في تنفيذ مهام الإنقاذ في تركيا وسوريا
امن وقضاء
2023-02-08 | 16:33
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الدفاع المدني: مستمرون وعناصر الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت والصليب الأحمر في تنفيذ مهام الإنقاذ في تركيا وسوريا
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات ان "عناصر الدفاع المدني اللبناني الى جانب وحدات من الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت والصليب الأحمر اللبناني، يستمرون في تنفيذ مهام الإنقاذ في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب الكثير من مدنهما، وأسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات".
وقالت في بيان: "وتتركز العمليات في منطقة بستان التركية وجبلة السورية على المسح الميداني المستمر بحثا عن ناجين محتملين محاصرين تحت الأنقاض لإنقاذهم، كما والمساهمة في إنتشال جثث الضحايا. وقد نجحت الفرق اللبنانية بإنقاذ سيدة حامل وابنتها من بين ركام احد المباني المدمرة في تركيا، وتتواصل جهود الطواقم اللبنانية في منطقتي العمليات التركية والسورية بالرغم من رداءة الطقس والمخاطر القائمة بفعل الهزات الارتدادية المتكررة".
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