الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الدفاع المدني: مستمرون وعناصر الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت والصليب الأحمر في تنفيذ مهام الإنقاذ في تركيا وسوريا

امن وقضاء
2023-02-08 | 16:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الدفاع المدني: مستمرون وعناصر الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت والصليب الأحمر في تنفيذ مهام الإنقاذ في تركيا وسوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الدفاع المدني: مستمرون وعناصر الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت والصليب الأحمر في تنفيذ مهام الإنقاذ في تركيا وسوريا

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات ان "عناصر الدفاع المدني اللبناني الى جانب وحدات من الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت والصليب الأحمر اللبناني، يستمرون في تنفيذ مهام الإنقاذ في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب الكثير من مدنهما، وأسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات".

وقالت في بيان: "وتتركز العمليات في منطقة بستان التركية وجبلة السورية على المسح الميداني المستمر بحثا عن ناجين محتملين محاصرين تحت الأنقاض لإنقاذهم، كما والمساهمة في إنتشال جثث الضحايا. وقد نجحت الفرق اللبنانية بإنقاذ سيدة حامل وابنتها من بين ركام احد المباني المدمرة في تركيا، وتتواصل جهود الطواقم اللبنانية في منطقتي العمليات التركية والسورية بالرغم من رداءة الطقس والمخاطر القائمة بفعل الهزات الارتدادية المتكررة".

آخر الأخبار

أخبار لبنان

امن وقضاء

الدفاع المدني

تركيا

سوريا

LBCI التالي
موزّع مخدّرات وزوجته ومروّجان توقفتهم شعبة المعلومات بالجرم المشهود في النّاعمة
اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:57

عناصر المجموعتين التابعتين لفوج الهندسة في الجيش اللبناني تواصل أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا بالتعاون مع عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-07

لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث: 70 عنصرا من الجيش والدفاع المدني وإطفاء بيروت والصليب الأحمر توجهوا إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا

LBCI
أخبار دولية
05:15

الأمم المتحدة حصلت على ضمانات: جزء من المساعدة الطارئة سيمر عبر المعبر بين تركيا وسوريا

LBCI
أخبار دولية
00:36

أكثر من 16 ألف قتيل.. حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
05:11

انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)

LBCI
امن وقضاء
04:55

خطفا عائلة وطلبا فدية لإخلاء سبيلها وبعملية نوعية تمّ إلقاء القبض عليهما ... وماذا عن المخطوفين؟

LBCI
امن وقضاء
12:04

مولوي: لاجراء مسح شامل بخصوص الابنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن والانجرافات على الطرقات

LBCI
امن وقضاء
09:28

وزارة الزراعة: شحنة سلفات الامونيوم مطابقة لما هو مصرّح عنه

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-01-20

دراسة... تناول الأسماك الزيتية يخفض مخاطر الإصابة بأمراض الكلى

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-29

بيان توضيحيّ لحجار..ماذا جاء فيه؟

LBCI
أخبار دولية
2023-01-15

العثور على مزيد من الوثائق السرية في منزل بايدن في ديلاوير

LBCI
أخبار سياسية
2023-02-06

جمعية المصارف تعلن الاضراب العام..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:42

البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مبان غير مطابقة لمعايير السلامة ضد الزلازل .. فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟

LBCI
رياضة
13:30

ليبرون جيمس يحطّم الرقم القياسيّ لأفضل مسجل بتاريخ دوري كرة السلة الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنانيون وسط الزلزال... منهم من ولد من جديد ومنهم من ينتظر تحت الانقاض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق صندوق تثبيت القطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فريق الهلال السعودي يتأهّل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين في الزلزال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
15:27

لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة

LBCI
آخر الأخبار
14:31

مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل

LBCI
آخر الأخبار
13:54

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل

LBCI
خبر كاذب
11:15

فيديو لكاميرا سيارة التقطته للحظة وقوع الزلزال ... ما حقيقته؟

LBCI
خبر كاذب
14:33

خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:45

هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان

LBCI
امن وقضاء
05:11

انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)

LBCI
آخر الأخبار
09:39

انتشال الشابة فاطمة زكريا من تحت الانقاض في تركيا وهي على قيد الحياة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة