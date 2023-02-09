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خطفا عائلة وطلبا فدية لإخلاء سبيلها وبعملية نوعية تمّ إلقاء القبض عليهما ... وماذا عن المخطوفين؟

امن وقضاء
2023-02-09 | 04:55
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خطفا عائلة وطلبا فدية لإخلاء سبيلها وبعملية نوعية تمّ إلقاء القبض عليهما ... وماذا عن المخطوفين؟
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خطفا عائلة وطلبا فدية لإخلاء سبيلها وبعملية نوعية تمّ إلقاء القبض عليهما ... وماذا عن المخطوفين؟
أوقفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات و. م. (من مواليد عام ١٩٥١، لبناني)، و ع. ض. (من مواليد عام ١٩٦٩، لبناني) بعد استدراجهما إلى بلدة شتورا، حيث نصبت لهما كمينًا محكمًا وتمكّنت من توقيفهما.

وفي التفاصيل، ادّعت د. أ. (من مواليد عام ۱۹۸۰، سورية) أن مجهولين خطفوا ابنها ف. أ. (من مواليد عام ۲۰۰٤، سوري)، وزوجته وطفله الذي لا يتجاوز عمره الشهرين، وأن الخاطفين تواصلوا معها من رقم هاتف ابنها الخلوي، وطلبوا منها فدية ماليّة بقيمة خمسة عشر ألف دولار أميركي مقابل تركه وعائلته.

على إثر ذلك، باشرت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد أفراد عصابة الخطف.

وبالتّزامن مع توقيف الخاطفين، وهما من أصحاب السّوابق الجرميّة ومطلوبان للقضاء بموجب مذكّرات توقيف بجرائم سرقة واحتيال، تمكّنت شعبة المعلومات من تحرير المخطوفين في شتورا.

وكانت شعبة المعلومات قد وضعت خطة محكمة لتحرير المخطوفين، من دون تعريض حياتهم للخطر وكلّفت القوّة الخاصّة التابعة لها تنفيذ العملية.

وبالتحقيق مع الموقوفين، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة إقدامهما، بالاشتراك مع آخرين، على خطف العائلة السّورية المذكورة وطلب فدية ماليّة من ذويهم لقاء تركهم.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته، ولا يزال العمل جاريا لتوقيف متورطين آخرين.

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