بلدية كفردبيان: اجراءات جديدة في محيط مراكز التزلج في المزار وفقرا تفاديًا لزحمة السير الخانقة

تفاديًا لزحمة السير الخانقة في محيط مراكز التزلج في المزار وفقرا ، أعلنت بلدية كفردبيان اتخاذ اجراءات جديدة إبتداءً من اليوم ١٠ شباط ٢٠٢٣.



"-يمنع صعود كل السيارات غير المجهزة بسلاسل معدنية وغير رباعية الدفع وغير المجهزة بإطارات ثلجية الى محيط مراكز التزلج في كفردبيان إبتداءً من مستديرة القناطر .



- سوف يتم قطع السير صعودًا إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة الرابعة لحين مغادرة المتزلجين بعد إقفال المحطات



- يستمر منع الباصات والفانات من الصعود الى محيط مراكز التزلج إبتداءً من مستديرة القناطر".