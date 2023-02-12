الجيش: توقيف مواطن ألقى 3 رمانات يدوية على منزل بسبب خلافات عائلية

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة دير قانون النهر المواطن م.س. لإلقائه 3 رمانات يدوية نحو أحد المنازل في أثناء خلافات عائلية بتاريخ 10/2/2023 في بلدة راميا - الجنوب، مما أدى إلى احتراق سيارتين.

وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.