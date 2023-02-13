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فصيلة جبيل تلقي القبض على عدّة مجرمين بجرائم متنوّعة

امن وقضاء
2023-02-13 | 08:17
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فصيلة جبيل تلقي القبض على عدّة مجرمين بجرائم متنوّعة
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فصيلة جبيل تلقي القبض على عدّة مجرمين بجرائم متنوّعة

بيان صادر عن قوى الأمن

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة أنه بتواريخ مختلفة، أوقف عناصر مخفرَيْ لحفد وطورزيا في فصيلة جبيل - الدرك الإقليمي كل من:

- ج. س. (من مواليد عام 1998، لبناني)
- ش. ع. (من مواليد عام 1999، لبناني)

وبجرم سرقة من داخل بؤرة لبيع كسر السيارات في محلة الخاربة، وسرقة أسلاك.

- ح. ح. (من مواليد عام 1997، لبناني)        
- ح. ض. (من مواليد عام 1977، لبناني) بجرم سرقة سيّارة.

- ج. م. (من مواليد عام 1961، سوري)
- وابنه ي. م. (من مواليد عام 1996) بجرم تأليف عصابة وسرقة فيما خص الأوّل، وقطع أشجار، وإقامة منتهية الصلاحية للاثنين معًا.

- م. ر. (من مواليد عام 1996، لبناني)
- س. م. (من مواليد عام 1989، لبناني)
- م. س. (من مواليد عام 1994، لبناني)
وشقيقه التوأم (م. س.)، بجرم سرقة، وشراء مسروق، وتجارة، وتعاطي المخدّرات.

و. ع. (من مواليد عام 1982، لبناني) بجرم مخدّرات.
ث. ا. (من مواليد عام 1986، سوري) بجرم سرقة، وإقامة منتهية الصلاحية.

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