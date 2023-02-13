توقيف سوري لإقدامه على سرقة أجهزة إلكترونية في بلدة دير الزهراني

بيان صادر عن قيادة الجيش

اعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه انه بتاريخ 13/2/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة النبطية السوري (ف.ش.)، لإقدامه بتاريخ 11 /2/2023 على سرقة عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية في بلدة دير الزهراني وبيعها لمحلات هواتف، وضبطت بحوزته عدداً من الأجهزة المسروقة.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.