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اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
امن وقضاء
2023-02-13 | 10:39
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اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
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اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
أعلن الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير بالتنسيق مع جمعية الصداقة والثقافة التركية اللبنانية "توليب" في تصريح، "العثور على الطفلة اللبنانية آسيا محمد ابراهيم شومان حية في تركيا، وهي موجودة حاليا في أنطاكيا في مركز "افاد" تحت رعاية الهيئة العليا للاغاثة التي قامت بانقاذها".
وبعد البحث والمتابعة تم التوصل الى عائلتها وهم في الطريق لاستلام طفلتهم.
ولفت خير الى ان "جميع اللبنانيين المصابين بالزلزال في تركيا تتم معالجتهم ومتابعة اوضاعهم من قبلي شخصيا بالتعاون مع جمعية توليب".
في المقابل، أفادت معلومات للـLBCI بأن عدد المفقودين الذين تم التواصل معهم والذين وردت نداءات بأسمائهم على انهم لبنانيون مفقودون في تركيا، فاق الـ٤٥.
كما أفادت المعلومات بأنه حتى اللحظة لم تتم مراجعة السفارة اللبنانية في أنقرة بهم من قبل اهاليهم ما يضع فرضية ان يكون قسم منهم غير لبناني، واردة.
وأشارت الى انه "في حين تشير المصادر الى ان الاعمال جارية لتحديد قيودهم وارقام هواتفهم لجمع داتا تساعد على كشف وتحديد مصيرهم".
اما بالنسبة للطفلة آيا شومان، فتشير المعلومات الى ان السفارة في انقرة والقنصلية العامة في اسطنبول لم تتوصلا حتى اللحظة الى اي بيان رسمي يخصها يظهر هويتها او اي صلة قرابة لها في لبنان، فيما البحث جار لتحديد هويتها.
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اللواء خير
الطفلة اللبنانية
آسيا شوما
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معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا
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