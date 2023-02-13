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أمن الدولة توقف 6 أشخاص في بلدة مركبا قضاء مرجعيون لاقدامهم على التنقيب عن آثار في مغارة

امن وقضاء
2023-02-13 | 11:20
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أمن الدولة توقف 6 أشخاص في بلدة مركبا قضاء مرجعيون لاقدامهم على التنقيب عن آثار في مغارة
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أمن الدولة توقف 6 أشخاص في بلدة مركبا قضاء مرجعيون لاقدامهم على التنقيب عن آثار في مغارة

أمن الدولة توقف 6 أشخاص في بلدة مركبا قضاء مرجعيون لاقدامهم على التنقيب عن آثار في مغارة

اوقفت دورية من مكتب أمن الدولة مرجعيون - حاصبيا ٦ اشخاص في بلدة مركبا قضاء مرجعيون لاقدامهم على التنقيب عن آثار في مغارة وتم سوقهم مع المعدات المستخدمة في التنقيب الى مكتب مرجعيون بناءا لاشارة القضاء المختص.

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