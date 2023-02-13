حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة

أقيم في مقر بيروت للاتحاد العام للمنتجين العرب، حفل تكريمي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي أكد أن الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة ما يؤمّن فرص عمل، ويرفد الدورة الاقتصادية بوسائل دعم مختلفة.



وقال رئيس إتحاد المنتجين العرب صادق الصباح إت اللواء ابراهيم رجل وطني وقف إلى جانبنا ولولا إيمانه لما استطعنا أن نواجه كل الأزمات وننجح في لبنان وخارجه.