خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح

توضيح من بنك عودة



تعليقا على الخبر المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده والسيدين سمير حنا رئيس مجلس الادارة وتامر غزالة المدير العام المساعد بجرم تبييض الاموال، يهم الإدارة العامة لبنك عوده ش.م.ل ان توضح أنها "لم تتسلم لغاية تاريخه أي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان، علما أن المصرف كان قد وضع بتصرف هذه النيابة، وبشفافية مطلقة، كل المستندات التي طلبتها منه والتي يسمح القانون له بتسليمها، مع التأكيد على أن بنك عوده يلتزم بكل القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان والخارج.



ومن البديهي أن بنك عوده سوف يتولى الرد بحسب الاصول القانونية على اي ادعاء قد يتسلمه في هذا الصدد".