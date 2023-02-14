أقدما على تنفيذ عمليات سرقة ومحاولة سرقة من داخل مطاعم في الجميزة... فأوقفا بالجرم المشهود

بعد ادّعاء أحد المواطنين لدى فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، أنه خلال وجوده داخل مطعم في محلة الجميزة وضع سترته على كرسي بجانبه وبداخلها مبلغ مالي وقدره /٨٠٠/$ و/٢،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل.، وأن مجهولاً أقدم على سرقة هذا المبلغ من داخلها، توصّلت هذه الفصيلة في خلال ٢٤ ساعة، الى تحديد هوية الفاعلَين وتوقيفهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما بمحاولة سرقة من داخل المطعم ذاته.



وهما:

- ن. س. (مواليد عام ١٩٨٥، جزائري)

- ر. ن. (مواليد عام ١٩٧٨، جزائري).



وضبطت الفصيلة بحوزتهما المبلغ المسروق، إضافة إلى مبالغ مالية أخرى من عملات مختلفة.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة المدعي داخل المطعم، وصرحا بأنهما حاولا القيام بعمليتي سرقة بالطريقة ذاتها من داخل مطعمين آخرين، لكن محاولتهما باءت بالفشل.



وسُلم المبلغ المسروق الى صاحبه، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.