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ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..
اقتصاد
2023-02-16 | 02:13
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ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..
ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 28000 ليرة لبنانية والـ98 اوكتان 29000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 27000 ليرة وكذلك الغاز 18000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 اوكتان: 1424000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 اوكتان: 1457000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1396000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 921000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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