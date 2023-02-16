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بذور زراعية فاسدة في الجنوب وخيوط التحقيقات تدل إلى تورط شركة بقاعية

امن وقضاء
2023-02-16 | 04:17
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بذور زراعية فاسدة في الجنوب وخيوط التحقيقات تدل إلى تورط شركة بقاعية
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بذور زراعية فاسدة في الجنوب وخيوط التحقيقات تدل إلى تورط شركة بقاعية

بذور زراعية فاسدة في الجنوب وخيوط التحقيقات تدل إلى تورط شركة بقاعية

خلال عمليّة دهم قامت بها المديريّة العامّة لأمن الدّولة في الجنوب لإحدى المؤسّسات التجاريّة، تبيّن وجود مواد إستهلاكيّة فاسدة من لبنة وجبنة ومارتديلا وغيرها، بالإضافة إلى وجود بذور زراعيّة فاسدة تُباع للمزارعين اللبنانيّين وقد تتسبّب بفساد محاصيلهم ومواسمهم ، ممّا استدعى متابعة الموضوع وفتح تحقيق.

واعتبرت مصادر أنها تعود لإحدى الشركات البقاعيّة التي تعمل على استيراد هذه البذور الفاسدة وتوزيعها على المواطنين والمزارعين بأسعار خياليّة، وتحفّظت المصادر نفسها عن ذكر اسم الشركة الزراعيّة هذه حفاظاً على سريّة التحقيقات وفعاليّتها، تحضيراً لعمليّات دهم يمكن أن تحصل قريباً لتوقيف المتورّطين.
 

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