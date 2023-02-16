محافظ جبل لبنان يمنع السير موقتا على جسر علمات الأثري في قضاء جبيل

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا منع بموجبه السير موقتا على جسر علمات الأثري في قضاء جبيل، بعد ظهور تشققات في هيكله نتيجة للهزة الأرضية التي أصابت لبنان في السادس من الشهر الجاري.



وطلب المحافظ المكاوي الى الأجهزة المختصة الكشف على الجسر ورفع تقرير بواقعه مع المقترحات الفنية لتصحيح الوضع.



وقد أحيل القرار الى قيادة درك منطقة جبل لبنان لاتخاذ الإجراءات العملانية اللازمة.