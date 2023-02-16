الجيش: استمرار عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا - البقاع في حين بلغ عدد الموقوفين ٩ حتى الساعة

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