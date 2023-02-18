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مجهولون خطفوا مواطنا من عكار يستثمر محطة محروقات في كفرعبيدا

امن وقضاء
2023-02-18 | 16:07
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مجهولون خطفوا مواطنا من عكار يستثمر محطة محروقات في كفرعبيدا
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مجهولون خطفوا مواطنا من عكار يستثمر محطة محروقات في كفرعبيدا

أقدم مجهولون على خطف المدعو إ. ج. مواليد عكار من مركز عمله في محطة للمحروقات يستثمرها في كفرعبيدا. وتوجه الخاطفون بسيارة رباعية الدفع بيضاء اللون إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور باشرت الأجهزة الامنية التحقيقات اللازمة وتبين أن المخطوف مطلوب بمذكرات نصب واحتيال وشيكات بدون رصيد، وتم توقيفه سابقا بالتهم نفسها.

وتتابع الأجهزة المختصة تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل عملية الخطف وهوية الخاطفين والجهة التي توجهوا إليها ليبنى على الشيء مقتضاه، بحسب الوطنية للاعلام.

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