الياس بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع الصندوق تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية

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