كبارة يعلن إزالة الشمع الأحمر عن منشآت النفط في طرابلس

أعلن النائب كريم كبارة إزالة الشمع الأحمر عن منشآت النفط في طرابلس، مشيرا إلى أن هذا كان مطلبهم الأساس الذي عملوا لأجله من أجل تكريس حق طرابلس ومنع مخططات إقفال هذه المنشآت.



وأضاف كبارة: "الآن مطلبنا واضح: تشديد الحماية الأمنية كي لا تتكرر السرقات وضبط الوضع بما يضمن سير العمل بشكل طبيعي وشفاف بهذا المرفق!".