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سرق ألواح الطاقة الشمسيّة العائدة لبئر مؤسّسة مياه بعلبك... وفصيلة بعلبك تلقي القبض عليه

امن وقضاء
2023-02-21 | 08:04
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سرق ألواح الطاقة الشمسيّة العائدة لبئر مؤسّسة مياه بعلبك... وفصيلة بعلبك تلقي القبض عليه
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سرق ألواح الطاقة الشمسيّة العائدة لبئر مؤسّسة مياه بعلبك... وفصيلة بعلبك تلقي القبض عليه
أوقفت فصيلة بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي ع. ال. ح. (مواليد عام 1991، فلسطيني الجنسية) في منزله في بلدة بعلبك- البساتين، وذلك بعد الادّعاء الذّي تقدّمت به مؤسّسة مياه بعلبك أمام الفصيلة المذكورة بشأن سرقة ألواح الطّاقة الشمسيّة المثبّتة على بئر المؤسّسة المذكورة.

والموقوف ع. ال. ح. مطلوب بجرم سرقة، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.

وبتفتيشه والمنزل، تمّ ضبط عددٍ من الألواح المسروقة، والأدوات التّي استعملت في عمليّة السّرقة.
 

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ألواح طاقة شمسية

القوى الامنية

مؤسسة مياه بعلبك

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