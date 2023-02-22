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السيطرة على الحريق في مصنع كونكورد في الناعمة (فيديو)

تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع يوم أمس في مصنع كونكورد في الناعمة.



ويقوم حالياً عناصر الدفاع المدني بعمليات تبريد المبنى.