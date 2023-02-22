العثور على بقايا قذائف ضوئية ثقيلة اطلقها الاسرائيليون ليلا بإتجاه الأراضي اللبنانية

تمّ العثور على بقايا قذائف ضوئية ثقيلة اطلقها الجيش الاسرائيلي ليلا بإتجاه الأراضي اللبنانية في مزرعة بسطرة في مزارع شبعا المحررة.



ومنذ قرابة الساعة وصلت عناصر من قوات "اليونيفيل" إلى بلدة ‫وادي خنسا في جنوب لبنان للكشف على "الإعتداء" الليلي على البلدة .