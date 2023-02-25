تطورات جديدة في التحقيقات المتعلقة بمصير الشيخ أحمد شعيب الرفاعي

ما الجديد؟

في وقت يسود الترقب بلدة القرقف العكارية لمعرفة مصير الشيخ أحمد شعيب الرفاعي الذي فقد الاتصال به منذ عصر الاثنين في مدينة الميناء طرابلس، برزت التطورات في التحقيق.



وتم العثور على جيب الشيخ الرفاعي في بلدة راس مسقا في الكورة بالقرب من مستشفى هيكل وبعدها بساعات نفذت القوة الضاربة في شعبة المعلومات مداهمة في بلدة القرقف، وتم توقيف نجلي رئيس البلدية وابن شقيقه وهم أقرباء للشيخ المفقود الاتصال به حيث تستمر التحقيقات معهم في بيروت.



وبموازاة ذلك، استمرت المداهمات وعمليات المسح والتمشيط لبعض النقاط بحثا عن الشيخ الرفاعي.