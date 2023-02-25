في صور.. أمن الدولة أقامت حواجز ثابتة ومتنقّلة في المدينة (صورة)

في صور.. أمن الدولة أقامت حواجز ثابتة ومتنقّلة في المدينة



أقامت أمن الدولة في صور حواجز ثابتة ومتنقّلة في المدينة، نتج عنها محاضر قضائيّة لمكافحة السلاح المتفلّت والزجاج الداكن للسيارات وجرى التحقق من الأوراق الثبوتية للمواطنين.



ويأتي ذلك ضمن الحملة الأمنيّة التي بدأتها المديريّة العامة لأمن الدولة على كافة الأراضي اللبنانيّة.